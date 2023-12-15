Хирург Хайдаров: Филипп Киркоров готовит кардинальные изменения во внешности

По его словам, увидеть результат пластических операций у Киркорова можно будет на его весенних шоу.

Врач отметил, что сейчас Киркоров может прикрывать свое лицо из-за флюса.

Ранее Киркоров послал журналистку после вопроса о пластических операциях, отмечает «Радиоточка НСН».

