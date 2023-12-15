Хирург Хайдаров: Филипп Киркоров готовит кардинальные изменения во внешности

Народного артиста России Филиппа Киркорова ждут кардинальные изменения во внешности. Об этом «Газете.Ru» заявил звездный хирург Тимур Хайдаров.

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По его словам, увидеть результат пластических операций у Киркорова можно будет на его весенних шоу.

Врач отметил, что сейчас Киркоров может прикрывать свое лицо из-за флюса.

Ранее Киркоров послал журналистку после вопроса о пластических операциях, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПевецШоу-бизнесПластическая ХирургияФилипп Киркоров

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