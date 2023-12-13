Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую

Отмечается, что певец подал иск о защите чести и достоинства и требует 10 миллионов рублей моральной компенсации, пишет RT со ссылкой на адвоката певца Александра Добровинского.



По словам правозащитника, в интервью блогеру Алёне Жигаловой Успенская оскорбила Киркорова, назвав его «женоненавистником». Добровинский также добавил, что Киркоров также требует около двух миллионов рублей за понесенные расходы.

Ранее Киркоров за 700 тысяч рублей купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

