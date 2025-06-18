«Гудтаймс» подготовит особую программу к фестивалю «НАШИ В ГОРОДЕ»
Зрители фестиваля насладятся миксом лучших треков из последних четырех-пяти альбомов, рассказал НСН лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров.
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров заявил в интервью НСН, что представит выжимку лучших треков за последнее время на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», а само место проведения говорит о том, что все будет масштабно.
Рок-фестиваль пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-артистов, в числе которых «Ленинград», «Крематорий», «ПилОт», «АнимациЯ», Найк Борзов и другие исполнители. Шаров рассказал, каким будет выступление его группы.
«Для людей мы подготовили фестивальную программу, которую будем играть все лето по всей России. Мы попытались в нее собрать все самое лучшее из последних четырех-пяти альбомов. Большая гастрольная деятельность позволяет сделать эту выжимку: мы знаем, что людям больше нравится, а что меньше, поэтому будет лучшее из лучшего. Новые песни оставим для нового альбома. В кинопарке «Москино», к большому сожалению, я не был, но я его видел, проезжая мимо на такси. Поэтому мы ознакомимся с данной локацией только по приезду на саундчек. Никаких сомнений нет, что это все будет масштабно, красиво, в лучших традициях мероприятий, организованных "Нашим Радио”», — рассказал он.
Ранее лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов заявил в интервью НСН, что споет на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» песни из нового, еще не вышедшего альбома.
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
На площадках выступали такие знаковые музыканты, как Гарик Сукачев, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, группы «Ария», «ПилОт», «Секрет», «Ундервуд», «Мураками».
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