Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров заявил в интервью НСН, что представит выжимку лучших треков за последнее время на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», а само место проведения говорит о том, что все будет масштабно.

Рок-фестиваль пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-артистов, в числе которых «Ленинград», «Крематорий», «ПилОт», «АнимациЯ», Найк Борзов и другие исполнители. Шаров рассказал, каким будет выступление его группы.