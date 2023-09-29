Группа «Мураками» представила новый сингл «Подруга, жги»

Группа «Мураками» выпустила жизнеутверждающий сингл «Подруга, жги». Лидер коллектива Диляра Вагапова призналась, что посвящает новинку всем своим близким подругам.

«Когда чувствуешь, что достало всё и все — тогда самое время взять подругу и пуститься с ней в пляс», - рассказала она.

Песня была презентована на сентябрьских праздничных концертах в честь Дня рождения Диляры, услышать новый сингл можно будет также в осеннем туре музыкантов.