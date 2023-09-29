Группа «Мураками» представила новый сингл «Подруга, жги»
Группа «Мураками» выпустила жизнеутверждающий сингл «Подруга, жги». Лидер коллектива Диляра Вагапова призналась, что посвящает новинку всем своим близким подругам.
«Когда чувствуешь, что достало всё и все — тогда самое время взять подругу и пуститься с ней в пляс», - рассказала она.
Песня была презентована на сентябрьских праздничных концертах в честь Дня рождения Диляры, услышать новый сингл можно будет также в осеннем туре музыкантов.
В августе группа «Анимация» выпустила новый сингл «Абрис». В мини-альбом вошли три песни, в том числе два дуэта — с группой «Мураками» и вокалистом коллектива «Арт-клиника» Максимом Городничим.
«Абрис — это и есть абрис. Никак иначе мы не могли назвать эту работу. Это рандомно выбранные и записанные три песни, как зарисовка к звуку будущего альбома», — отметил лидер группы Константин Кулясов.
Ранее группы «Мураками» и «Слот» сообщили, что из-за погодного коллапса не смогли выступить на рок-фестивале в Казахстане. Музыканты назвали отмену выступления «болью» и призвали не винить в случившемся организаторов, передает «Радиоточка НСН».
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