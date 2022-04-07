«Геополитическая»: Сергей Шнуров разродился новым клипом

Шнуров поет о том, что на суде сказал бы, что всегда помогал жене, а фингал у нее из-за того, что она «хотела в НАТО».

Жена утверждает, что все было наоборот – они не женаты, он ей не помогал, и поэтому она и хотела в НАТО.

С начала спецоперации на Украине группа «Ленинград» выпустила уже несколько клипов, в частности «Прощай элита» и «Входа нет».

Ранее в четверг стало известно, что Шнуров стал новым голосом телеканала ТНТ.

