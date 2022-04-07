«Геополитическая»: Сергей Шнуров разродился новым клипом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил в четверг новый клип под названием «Геополитическая».

В песне поется о «геополитическом скандале в пятиэтажке» между мужем и женой, оказавшейся у соседа, в результате которого у девушки оказался подбит глаз.

Сергей Шнуров стал официальным голосом ТНТ

Шнуров поет о том, что на суде сказал бы, что всегда помогал жене, а фингал у нее из-за того, что она «хотела в НАТО».

Жена утверждает, что все было наоборот – они не женаты, он ей не помогал, и поэтому она и хотела в НАТО.

С начала спецоперации на Украине группа «Ленинград» выпустила уже несколько клипов, в частности «Прощай элита» и «Входа нет».

Ранее в четверг стало известно, что Шнуров стал новым голосом телеканала ТНТ.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкантыГруппа "Ленинград"Сергей Шнуров
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