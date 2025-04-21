«Летний хэдбэнгер»: Солистка LASCALA раскрыла историю нового трека
Вокалистка LASCALA Аня Грин рассказала НСН, что музыканты посвятили фанатам новую песню Hasta La Vista, основанную на реальных событиях.
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин в беседе с НСН отметила, что свою новую песню коллектив посвятил фанатам, для которых поездки по городам за любимыми музыкантами уже стали настоящим смыслом жизни.
Группа LASCALA представила новый сингл Hasta La Vista, который стал второй песней из предстоящего альбома (можно оценить в Telegram-канале "Радиоточка НСН"). По словам Грин, в основу сюжета композиции легла реальная история одного из поклонников.
«Если "Океан" получился очень тяжелым и мощным, то Hasta La Vista - скорее прикольный летний хэдбэнгер. В основе сюжета реальная история, которая произошла с нашим слушателем в Краснодаре. Он опоздал на концерт из-за переноса рейса. Выходим мы после концерта с инструментами, а он сидит грустный на ступеньках. Говорим: "Молодой человек, один тут отдыхаете?". И он своим глазам не поверил: "Ребята, я не мог представить себе ситуацию лучше, в которой я увижу своих любимых музыкантов". Мы ему объяснили, что если не попадаешь на концерт в одном городе, всегда есть возможность поехать в соседний. Hasta La Vista мы посвятили всем слушателям, для которых поездки за музыкантами на фестивали и концерты – не просто разовое приключение, а настоящий смысл жизни», - пояснила она.
Первый сингл из предстоящего альбома под названием «Океан» группа представила еще в ноябре 2024 года. Как ранее рассказала «Радиоточке НСН» Грин, коллектив только спустя 12 лет решился разбавить свою альтернативную музыку фламенко и латинскими звучаниями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Александрова вошла в топ-8 чемпионской гонки WTA после успеха в Штутгарте
- ФСБ заявила о предотвращении попытки захвата мэрии Волгограда
- Объем наличных в России продемонстрировал рекордное падение с 2022 года
- Путин подписал закон об аренде самолетов с экипажем для международных рейсов
- Путин назвал участников СВО элитой и будущим России
- Зеленский анонсировал переговоры по Украине в новом формате
- Филиппа Киркорова призвали расстаться с часами Rolex
- ЕС захотел лишить Венгрию права голоса из-за Украины
- Лидер Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом седьмой раз
- Путин пообещал поддержку жителям приграничных районов Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru