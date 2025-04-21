Группа LASCALA представила новый сингл Hasta La Vista, который стал второй песней из предстоящего альбома (можно оценить в Telegram-канале "Радиоточка НСН"). По словам Грин, в основу сюжета композиции легла реальная история одного из поклонников.

«Если "Океан" получился очень тяжелым и мощным, то Hasta La Vista - скорее прикольный летний хэдбэнгер. В основе сюжета реальная история, которая произошла с нашим слушателем в Краснодаре. Он опоздал на концерт из-за переноса рейса. Выходим мы после концерта с инструментами, а он сидит грустный на ступеньках. Говорим: "Молодой человек, один тут отдыхаете?". И он своим глазам не поверил: "Ребята, я не мог представить себе ситуацию лучше, в которой я увижу своих любимых музыкантов". Мы ему объяснили, что если не попадаешь на концерт в одном городе, всегда есть возможность поехать в соседний. Hasta La Vista мы посвятили всем слушателям, для которых поездки за музыкантами на фестивали и концерты – не просто разовое приключение, а настоящий смысл жизни», - пояснила она.

Первый сингл из предстоящего альбома под названием «Океан» группа представила еще в ноябре 2024 года. Как ранее рассказала «Радиоточке НСН» Грин, коллектив только спустя 12 лет решился разбавить свою альтернативную музыку фламенко и латинскими звучаниями.

