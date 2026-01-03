Группа «Йорш» пообещала масштабный тур и новый альбом в 2026 году
3 января 202615:45
Анастасия Александрова
Лидер группы «Йорш» Дмитрий Соколов рассказал НСН, что сейчас музыканты находятся на финальной стадии записи нового альбома коллектива.
Лидер и вокалист панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов рассказал НСН, что в 2026 году у коллектива состоится большой тур по всей стране.
«В предстоящем году у меня будет всего лишь три акустических концерта. На все я жду всех наших дорогих слушателей. Надеюсь, все пройдет очень классно и круто. В 2026 году мы анонсировали большой юбилейный тур по всей стране — от Дальнего Востока до Калининграда. Может быть, заглянем куда-нибудь в СНГ. Мы приглашаем всех наших дорогих слушателей, чтобы поддержать нас в этом событии. Мы достаточно долгое время играем в андеграунде, сейчас немножечко стали выбиваться в какие-то там большие клубы. И я думаю, что не только для нас, но и для тех, кто в нас верил давно, это — событие», — сказал собеседник НСН.
По его словам, новый альбом коллектива находится уже на финальной стадии готовности.
«Плюс ко всему мы сейчас уже на финальной стадии записи нашего альбома. Мы искренне надеемся, что он вам всем понравится, что вы получите удовольствие от его прослушивания. Из таких глобальных вещей хотелось бы, чтобы в Москве почаще светило солнышко, была хорошая погода, и чтобы все люди на нашей прекрасной планете Земля жили исключительно в мире, заботились о своих близких, любили друг друга и получали бы удовольствие от жизни», — заключил музыкант.
Ранее Соколов в беседе с НСН поддержал различные коллаборации рок-артистов с представителя других жанров.
