СМИ: Минфин предложил ведомствам сократить расходы бюджета на 10%
Минфин России в начале года уведомил федеральные министерства и ведомства о необходимости подготовить предложения по сокращению бюджетных расходов на 10%, чтобы не допустить роста дефицита. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждением инициативы. Информацию изданию также подтвердил высокопоставленный федеральный чиновник.
Как пояснил представитель Минфина, корректировка параметров бюджетного правила должна сопровождаться пересмотром приоритетов в расходной части бюджета. По его словам, такой подход позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, сохранить долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению денежно-кредитной политики.
В министерстве уточнили, что сейчас вопрос перераспределения расходов обсуждается с профильными ведомствами. При этом, подчеркнул представитель Минфина, рассматриваемые решения не затрагивают выполнение обязательств государства перед гражданами, а также финансирование обороны и безопасности, нужд специальной военной операции и поддержку семей ее участников.
Источник «Ведомостей» в правительстве рассказал, что федеральным органам исполнительной власти было поручено представить предложения по сокращению практически всех статей расходов на 10%. По его словам, ведомства уже направили в Минфин свои варианты оптимизации трат, после чего правительство должно принять окончательное решение.
Другой собеседник издания отметил, что обсуждается сокращение финансирования национальных проектов. При этом наиболее приоритетные направления, включая социальную политику, оборону и безопасность, изменения затронуть не должны, передает «Радиоточка НСН».
