В программу ОМС могут включить вакцины от рака

Минздрав России предложил расширить программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и включить в нее новые методы лечения онкологических заболеваний, в том числе противораковые вакцины. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления ведомства. Предполагается, что новые меры могут начать действовать уже в 2026 году.

В пояснительной записке к документу говорится, что раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи предлагается дополнить новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.