В программу ОМС могут включить вакцины от рака

Минздрав России предложил расширить программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и включить в нее новые методы лечения онкологических заболеваний, в том числе противораковые вакцины. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления ведомства. Предполагается, что новые меры могут начать действовать уже в 2026 году.

В пояснительной записке к документу говорится, что раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи предлагается дополнить новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

В ФМБА рассказали о готовности трех вакцин от колоректального рака

Среди предлагаемых нововведений — противоопухолевая терапия и персонализированная пептидная вакцина «Онкопепт». Также в программу может быть включена клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных компонентов.

В проекте постановления уточняется порядок применения онковакцины. Согласно документу, первый и второй этапы ее введения будут проводиться однократно, третий этап предполагает двукратное введение, а четвертый — пять инъекций, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
