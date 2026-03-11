В программу ОМС могут включить вакцины от рака
Минздрав России предложил расширить программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и включить в нее новые методы лечения онкологических заболеваний, в том числе противораковые вакцины. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления ведомства. Предполагается, что новые меры могут начать действовать уже в 2026 году.
В пояснительной записке к документу говорится, что раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи предлагается дополнить новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
Среди предлагаемых нововведений — противоопухолевая терапия и персонализированная пептидная вакцина «Онкопепт». Также в программу может быть включена клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных компонентов.
В проекте постановления уточняется порядок применения онковакцины. Согласно документу, первый и второй этапы ее введения будут проводиться однократно, третий этап предполагает двукратное введение, а четвертый — пять инъекций, передает «Радиоточка НСН».
