Telegram сможет обходить блокировки при внедрении Mesh-сетей
Мессенджер Telegram теоретически сможет обходить практически любые ограничения доступа, включая полное отключение интернета, если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по информационной безопасности и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ Игорь Бедеров.
По его словам, при внедрении такой технологии пользователи смогут передавать сообщения напрямую между своими устройствами. В этом случае смартфоны будут формировать распределенную сеть без участия интернет-провайдеров и серверов.
Бедеров пояснил, что при подобном сценарии Telegram сможет функционировать даже при блокировках или отключении доступа к интернету. Однако, как отметил эксперт, при аудитории сервиса около 90 миллионов пользователей в России такая система может создать дополнительные риски. По его оценке, в крупных агломерациях, таких как Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это может облегчить распространение мошеннического контента.
Mesh-сети представляют собой децентрализованную систему связи, в которой каждое устройство передает данные соседним устройствам, создавая цепочку передачи сигнала. В таких сетях сообщения могут распространяться между смартфонами через Bluetooth и Wi-Fi даже при ограниченном доступе к интернету, передает «Радиоточка НСН».
