Telegram сможет обходить блокировки при внедрении Mesh-сетей

Мессенджер Telegram теоретически сможет обходить практически любые ограничения доступа, включая полное отключение интернета, если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по информационной безопасности и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ Игорь Бедеров.

По его словам, при внедрении такой технологии пользователи смогут передавать сообщения напрямую между своими устройствами. В этом случае смартфоны будут формировать распределенную сеть без участия интернет-провайдеров и серверов.