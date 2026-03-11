В Госдуме предупредили о последствиях выхода Молдавии из базовых договоров СНГ
Решение властей Молдавии денонсировать базовые соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) может привести страну к периоду неопределенности и иметь долгосрочные последствия для ее граждан. Об этом NEWS.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По словам сенатора, принятый в Кишиневе шаг вызывает сожаление, поскольку, как он считает, республика рискует столкнуться с неопределенностью в вопросах экономики, внутренней политики и общественного устройства. Карасин выразил мнение, что решение было принято под влиянием западных стран, прежде всего Европейского союза, который, по его словам, на протяжении длительного времени продвигал подобный курс.
Он отметил, что в ближайшей перспективе граждан Молдавии могут ожидать сложные времена. Сенатор добавил, что последствия нынешнего решения, по его оценке, могут сказаться на жизни нескольких поколений жителей страны.
Карасин также подчеркнул, что в Молдавии остается много людей, поддерживающих культурные и экономические связи с Россией. По его словам, Москва воспринимает эту страну как близкое государство и продолжит следить за развитием ситуации. При этом сенатор отметил, что российская сторона вынуждена принять решение Кишинева как данность и будет внимательно наблюдать за дальнейшими событиями, передает «Радиоточка НСН».
