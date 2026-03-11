В Госдуме предупредили о последствиях выхода Молдавии из базовых договоров СНГ

Решение властей Молдавии денонсировать базовые соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) может привести страну к периоду неопределенности и иметь долгосрочные последствия для ее граждан. Об этом NEWS.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, принятый в Кишиневе шаг вызывает сожаление, поскольку, как он считает, республика рискует столкнуться с неопределенностью в вопросах экономики, внутренней политики и общественного устройства. Карасин выразил мнение, что решение было принято под влиянием западных стран, прежде всего Европейского союза, который, по его словам, на протяжении длительного времени продвигал подобный курс.