В Госдуме предупредили о последствиях выхода Молдавии из базовых договоров СНГ

Решение властей Молдавии денонсировать базовые соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) может привести страну к периоду неопределенности и иметь долгосрочные последствия для ее граждан. Об этом NEWS.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, принятый в Кишиневе шаг вызывает сожаление, поскольку, как он считает, республика рискует столкнуться с неопределенностью в вопросах экономики, внутренней политики и общественного устройства. Карасин выразил мнение, что решение было принято под влиянием западных стран, прежде всего Европейского союза, который, по его словам, на протяжении длительного времени продвигал подобный курс.

Песков заявил о сожалении в связи с началом Молдавией процедуры выхода из СНГ

Он отметил, что в ближайшей перспективе граждан Молдавии могут ожидать сложные времена. Сенатор добавил, что последствия нынешнего решения, по его оценке, могут сказаться на жизни нескольких поколений жителей страны.

Карасин также подчеркнул, что в Молдавии остается много людей, поддерживающих культурные и экономические связи с Россией. По его словам, Москва воспринимает эту страну как близкое государство и продолжит следить за развитием ситуации. При этом сенатор отметил, что российская сторона вынуждена принять решение Кишинева как данность и будет внимательно наблюдать за дальнейшими событиями, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ГосдумаСНГМолдавия

