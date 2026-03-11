В Москве уже через две недели должна закрепиться теплая температура, а если будет сухой асфальт и отсутствие снега и льда, то в город вернутся самокаты, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН.



В пригородах Санкт-Петербурга уже стартовал сезон проката электросамокатов, сообщил сервис Whoosh. Эрдман дала прогноз, когда в Москве снова появится этот вид транспорта.