«Бьют копытом, как кони!»: Сезон электросамокатов в Москве стартует до конца марта
Необходимо соблюсти три условия, чтобы разрешить гражданам брать самокаты в аренду, заявил НСН Ксения Эрдман.
В Москве уже через две недели должна закрепиться теплая температура, а если будет сухой асфальт и отсутствие снега и льда, то в город вернутся самокаты, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН.
В пригородах Санкт-Петербурга уже стартовал сезон проката электросамокатов, сообщил сервис Whoosh. Эрдман дала прогноз, когда в Москве снова появится этот вид транспорта.
«Абсолютно весь флот уже подготовлен и технически обслужен. Если проводить аналогии с конями, то самокаты тоже уже бьют копытом и готовы выходить на улицы. В глобальном смысле работа и вывод их в город зависит от нескольких факторов. Первое — это плюсовая температура ночная и дневная, чтобы нивелировать наличие льда на улицах. Второе — отсутствие осадков, а именно растаявший снег и лед. И третье — чтобы было сухое асфальтовое покрытие в тех зонах, где самокат перемещается. В Москве все будет зависеть от устойчивости погоды, коллеги пока дату не озвучивают, но, вероятно, что в течение двух недель уже откроется сезон», — отметила она.
Ранее председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов в эфире НСН потребовал освободить тротуары от транспортных средств.
Горячие новости
- Telegram сможет обходить блокировки при внедрении Mesh-сетей
- «Грязным деньгам» Гая Ричи предрекли успех в российском прокате
- В Госдуме заявили, что COVID-19 уже не опаснее гриппа
- «Бьют копытом, как кони!»: Сезон электросамокатов в Москве стартует до конца марта
- Плакал Болливуд: Почему российский зритель не жалует индийской кино
- Кабмин попросили о налоговых послаблениях для управляющих компаний в сфере ЖКХ
- Квартира в многоэтажке в Сочи загорелась из-за падения обломков БПЛА
- В Госдуме назвали последствия перекрытия Ормузского пролива
- МИД РФ назвал неслучайным совпадение атаки на Брянск с сигналами США по Украине
- Плесень, «кофе» и потоп: Город Сокол жалуется на воду, а в Подольске залило дом