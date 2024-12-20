«Коленочки тряслись»: Вокалист «Эпидемии» Егоров о получении театральной премии
Евгений Егоров признался НСН, что премия «Звезда Театрала» стала его вторым серьезным призом после награды «НАШЕго радио».
Вокалист рок-группы «Эпидемия» Евгений Егоров рассказал НСН, что коллектив для него всегда в приоритете, несмотря на личные успехи в театральной деятельности.
Егоров получил премию «Звезда Театрала» за «Лучшую мужскую роль второго плана» – за роль Джонатана в спектакле «Дракула» Современного театра антрепризы. Егоров заявил, что ему безумно приятно получить такую большую награду.
«Я все успеваю благодаря организации графика. У меня группа «Эпидемия» всегда в приоритете, после чего уже театр и все остальное. Если честно, я вообще не ожидал, что получу награду. Это все зрителям спасибо, конечно же, которые голосовали, мне поддерживали. Это было похоже на День рождения, все поздравляли, желали всего хорошего, развития и так далее. Конечно, безумно приятно получить такую серьезную награду. После награды «НАШЕго радио» это вторая моя серьезная награда. Учитывая, что у меня уже большой опыт, мы выступали перед разным количеством людей, выступали на стадионах и так далее, но все равно это немного другое. С такими людьми стоять на одной сцене и находиться в моменте, коленочки тряслись немножко», - сказал собеседник НСН.
Говоря о дальнейших планах, связанных именно с театральной составляющей, Егоров заявил, что с удовольствием примет участие в новых проектов, если удастся их интегрировать в график.
«Может быть, кто-то и будет приглашать меня куда-то, но все же будет зависеть от занятости, от графика. Это нормальное дело, все обсуждаемо. Если это возможно куда-то в график внедрить, то я возьмусь. Если нет, то нет», - отметил Егоров.
Музыкант также рассказал, что у группы «Эпидемия» на следующий год запланирован выход нового альбома и первый концерт с оркестром.
«На 2025 год у нас достаточно большие планы. Мы планируем новый альбом записывать и выпускать. Также у нас в апреле состоится первый в истории группы концерт с оркестром. Может быть, в промежутках между делом будем ездить еще с концертами и мета-операми. У меня есть сольный проект, но это больше для души, для себя. Я пою кавера, разные авторские из проектов, в которых я участвовал, из мюзиклов. Я бы не сказал, что это нечто действительно серьезное, что на поток можно ставить», - заключил музыкант.
Ранее сообщалось, что на церемонии вручения премии «Звезда театрала» впервые была представлена театральная нейросеть «Кулиса». Она спрогнозировала, какие необычные коллаборации могут ждать нас в будущем. Среди них – «МХАТ имени Кехмана», Микояновский Театр-комбинат кошек Юрия Куклачева, Театр-ЗАГС «Супружество актеров Таганки» и Московский художественный бассейн «Чайка», передает «Радиоточка НСН».
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