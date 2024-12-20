«Коленочки тряслись»: Вокалист «Эпидемии» Егоров о получении театральной премии

Музыкант также рассказал, что у группы «Эпидемия» на следующий год запланирован выход нового альбома и первый концерт с оркестром.



«На 2025 год у нас достаточно большие планы. Мы планируем новый альбом записывать и выпускать. Также у нас в апреле состоится первый в истории группы концерт с оркестром. Может быть, в промежутках между делом будем ездить еще с концертами и мета-операми. У меня есть сольный проект, но это больше для души, для себя. Я пою кавера, разные авторские из проектов, в которых я участвовал, из мюзиклов. Я бы не сказал, что это нечто действительно серьезное, что на поток можно ставить», - заключил музыкант.

Ранее сообщалось, что на церемонии вручения премии «Звезда театрала» впервые была представлена театральная нейросеть «Кулиса». Она спрогнозировала, какие необычные коллаборации могут ждать нас в будущем. Среди них – «МХАТ имени Кехмана», Микояновский Театр-комбинат кошек Юрия Куклачева, Театр-ЗАГС «Супружество актеров Таганки» и Московский художественный бассейн «Чайка», передает «Радиоточка НСН».

