Группа «Чайф» станет третьим хедлайнером фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
Владимир Шахрин пригласил на фестиваль семьи с детьми, пообещав легендарные хиты и искрометное выступление на сцене кинопарка «Москино».
Группа «Чайф» и ее лидер Владимир Шахрин 26 июля исполнят свои знаменитые хиты на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино» и станут его третьим хедлайнером.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля. За два дня на нем выступят 15 рок-групп, которые займут главную сцену фестиваля. Тем временем вторая «киносцена» соберет известных актеров, имеющих свои группы. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, а ведущие «НАШЕго Радио» проведут со зрителями увлекательные интерактивы.
«Группа “Чайф” с удовольствием примет участие в фестивале "НАШИ В ГОРОДЕ". Фестиваль обещает быть искрометным и, что самое главное, на наш вкус, музыкально-семейным, на него можно приезжать с детьми. Наша группа играет 26 июля, “Чайф” ждет вас на фестивале», – подчеркнул Владимир Шахрин.
Со своей стороны, программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков отметил, что главную рок-н-ролльную радиостанцию страны и группу «Чайф» связывает давняя дружба.
«Я очень рад, что хедлайнером нашего фестиваля станет легендарная группа “Чайф”. Нас связывает давняя дружба, и я уверен, зрители с нетерпением ждут их выступления. Мы собрали на одной сцене самых запоминающихся исполнителей. Выбирайте настоящую музыку – в июльские выходные наша площадка станет эпицентром невероятной энергии», – подчеркнул Паньков.
Другими хедлайнерами фестиваля станут группировка «Ленинград» с легендарным Сергеем Шнуровым и музыканты RADIO TAPOK, в творчестве которых объединились история и тяжелый металл. В числе других участников фестиваля группы «ПилОт», «Крематорий», NAGART, «Гудтаймс», F.P.G, Костя Кулясов и «АнимациЯ», оркестр «Глобалис», Найк Борзов, Гоша Куценко и группа «ГК».
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объединит разные поколения насыщенной программой: взрослых ждут живые концерты на двух сценах, тематические зоны и спортивные площадки, детей – надувные батуты, творческие мастер-классы, аквагрим, увлекательные настольные игры, аэрохоккей, дартс и другие активности. Подкрепиться можно будет в гастрономической зоне с разнообразным фудкортом.
До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от метро «Саларьево» и «Теплый стан» будет ходить бесплатный автобус, туда также можно доехать от метро «Ольховая».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Магаданской области река подтопила больницу в городе Сусуман
- Глава РФС заявил, что Путин может посетить матч сборной России
- Премьер Сербии пообещал, что страна не присоединится к антироссийским санкциям
- Посол США Трейси покидает Москву
- Центробанк аннулирует лицензии ИК «Прайвет Капитал»
- Над территорией РФ сбили 39 украинских беспилотников
- Депутат Аксаков: Ипотеку для участников СВО могут запустить в 2026 году
- Глава Евросовета заявил, что очередные санкции против РФ не утверждены
- Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ
- В Совбезе заявили, что 26 тысяч украинцев не пустили в РФ из-за связей с СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru