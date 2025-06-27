Группа «Чайф» станет третьим хедлайнером фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объединит разные поколения насыщенной программой: взрослых ждут живые концерты на двух сценах, тематические зоны и спортивные площадки, детей – надувные батуты, творческие мастер-классы, аквагрим, увлекательные настольные игры, аэрохоккей, дартс и другие активности. Подкрепиться можно будет в гастрономической зоне с разнообразным фудкортом.

До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от метро «Саларьево» и «Теплый стан» будет ходить бесплатный автобус, туда также можно доехать от метро «Ольховая».

