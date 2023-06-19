Группа «АукцЫон» выступит в Москве
19 июня 202315:51
Рок-группа «АукцЫон» выступил на опен-эйр площадке VK Музыка Summer Stage, сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что мероприятие запланировано на 24 июня на опен-эйр площадке VK Музыка Summer Stage.
Накануне стало известно, что запланированный на август рок-фестиваль «Музыка свободы» перенесли на следующий год.
Ранее организаторы крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» объявили о переносе мероприятие на июль 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru