Группа «АукцЫон» выступит в Москве

Рок-группа «АукцЫон» выступил на опен-эйр площадке VK Музыка Summer Stage, сообщает «Лента.ру».

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Уточняется, что мероприятие запланировано на 24 июня на опен-эйр площадке VK Музыка Summer Stage.

Накануне стало известно, что запланированный на август рок-фестиваль «Музыка свободы» перенесли на следующий год.

Ранее организаторы крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» объявили о переносе мероприятие на июль 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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