Россияне могут увидеть сразу множество метеоров в ночь с вторника 12 августа на среду 13 августа, а при должном терпении, еще и загадать несколько желаний, рассказал доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с НСН.

Яркий и мощный метеорный поток Персеиды достигнет своего пика вечером во вторник, однако наблюдать «падающие звёзды» помешает только недавно начавшая убывать Луна, сообщили в Московском планетарии. Астроном уверил, что все небесные тела можно будет заметить невооруженным глазом.