Россиянам рассказали, сколько желаний они смогут загадать во вторник
Уникальное природное явление, «падающие звезды», позволят россиянам загадать сразу несколько желаний, если запастись терпением, заявил НСН Дмитрий Вибе.
Россияне могут увидеть сразу множество метеоров в ночь с вторника 12 августа на среду 13 августа, а при должном терпении, еще и загадать несколько желаний, рассказал доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с НСН.
Яркий и мощный метеорный поток Персеиды достигнет своего пика вечером во вторник, однако наблюдать «падающие звёзды» помешает только недавно начавшая убывать Луна, сообщили в Московском планетарии. Астроном уверил, что все небесные тела можно будет заметить невооруженным глазом.
«Телескопом вооружаться не нужно, потому что метеоры — это одно из немногих явлений, для наблюдения которых не требуются особые приборы, они даже противопоказаны. Метеор летит через довольно значительный участок неба, и в телескоп вы его просто не увидите, потому что у него очень маленькое поле зрения. Это объекты для невооруженного глаза. Луна этим вечером ничего не закрывает, она просто засвечивает небо. В условиях полнолуния затруднены наблюдения абсолютно всего, включая саму Луну, но наиболее яркие объекты будут заметны. Это не какой-то вредный фактор специально для метеорных потоков. Для того, чтобы увидеть “падающие звезды” даже не требуется специального места, это должно быть пространство, которое не слишком застроено, с максимально открытым небосводом без высоких деревьев или зданий. Понадобится только терпение, поскольку это не сплошной поток: если появляется один метеор в минуту, то это уже считается очень мощным потоком. Если запастись терпением, то можно загадать сразу несколько желаний за один час», — подчеркнул он.
Ранее Вибе рассказал НСН, чем являлось напугавшее местных жителей свечение на Дальнем Востоке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не только Украина»: О чем Путин договорится с Трампом на Аляске
- Врач назвал группы, которым в первую очередь нужна прививка от менингококка
- В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина в США
- Россиянам рассказали, сколько желаний они смогут загадать во вторник
- Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке провокаций к саммиту Путина и Трампа
- Трамп рассчитывает на будущий трехсторонний саммит с Россией и Украиной
- Отмененный в Никола-Ленивце Signal проведут на нескольких площадках Москвы
- В Госдуме поддержали идею Слуцкого о ставке 0% на образовательные кредиты
- Белый дом назвал место саммита Путина и Трампа
- Туроператоры вступились за «шведский стол»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru