Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке провокаций к саммиту Путина и Трампа
Министерство обороны обвинило украинские власти в планировании провокаций с целью срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. Ведомство заявило, что информация об этом получена «по нескольким каналам».
По данным Минобороны, в рамках подготовки к инциденту в город Чугуев Харьковской области транспортом СБУ доставлены иностранные журналисты для «подготовки репортажей».
Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в Анкоридже (Аляска) и будут посвящены поиску вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Над городом в день встречи будет закрыто воздушное пространство, ограничения снимут 16 августа, передает «Радиоточка НСН».
