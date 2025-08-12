Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке провокаций к саммиту Путина и Трампа

Министерство обороны обвинило украинские власти в планировании провокаций с целью срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. Ведомство заявило, что информация об этом получена «по нескольким каналам».

По данным Минобороны, в рамках подготовки к инциденту в город Чугуев Харьковской области транспортом СБУ доставлены иностранные журналисты для «подготовки репортажей».