Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке провокаций к саммиту Путина и Трампа

Министерство обороны обвинило украинские власти в планировании провокаций с целью срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. Ведомство заявило, что информация об этом получена «по нескольким каналам».

По данным Минобороны, в рамках подготовки к инциденту в город Чугуев Харьковской области транспортом СБУ доставлены иностранные журналисты для «подготовки репортажей».

Трамп рассчитывает на будущий трехсторонний саммит с Россией и Украиной

Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в Анкоридже (Аляска) и будут посвящены поиску вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Над городом в день встречи будет закрыто воздушное пространство, ограничения снимут 16 августа, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ПровокацияСаммитВСУУкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры