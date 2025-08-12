Трамп рассчитывает на будущий трехсторонний саммит с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в перспективе видит возможность проведения трехстороннего саммита с участием России, США и Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге в Вашингтоне.

По ее словам, цель такой встречи — «наконец положить конец этому конфликту». Левитт не уточнила возможные сроки проведения саммита и подчеркнула, что речь идет о планах на будущее. В администрации США ранее отмечали, что главным условием для подобных переговоров является прогресс в сближении позиций Москвы и Киева.