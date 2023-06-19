Директор Лепса отреагировал на отмену концерта певца в Казахстане

По его словам, они с певцом не расстроились из-за отмены выступления. Он назвал Казахстан русофобским уголком. Урюпин подчеркнул, что позиция Лепса не изменится. Он поддерживал, поддерживает и продолжит поддерживать Россию.

Директор артиста также добавил, что Лепс больше не планирует выступать в Казахстане, так как не ездит в «недружелюбные страны».



«Это то же самое, что США и тому подобное. С врагами нужно как они с нами, так и мы с ними», — пояснил он.

Ранее жители города Конаев Алматинской области требовали отменить концерт артиста в своем регионе. Это случилось после того, как 15 июня певцы Николай Басков и Григорий Лепс пообещали выплачивать по 1 млн рублей за подбитый украинский танк, напоминает «Свободная пресса».

