Запланированный на август рок-фестиваль «Музыка свободы» перенесли на следующий год
Организаторы рок-фестиваля «Музыка свободы», который должен был пройти 13 и 14 августа в Свердловской области, перенесли на 2024 год.
В сообщении на странице мероприятия «ВКонтакте» говорится, что решение о переносе далось «грустно и тяжело», но оно «единственно верное в данный момент времени».
«Мы надеемся встретиться с вами в следующем году, 26, 27 и 28 июля, и неоднократно увидеться в течение концертного сезона», - указали организаторы.
Приобретённые на фестиваль билеты можно вернуть или сохранить, а также обменять на другие выступления в клубе или на депозит в баре.
Ранее организаторы крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» объявили о переносе мероприятие на июль 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
- Столтенберг: ВСУ в ходе наступления столкнулись со сложными природными условиями
- Запланированный на август рок-фестиваль «Музыка свободы» перенесли на следующий год
- Путин: ВСУ скоро перестанут использовать собственную технику
- «Противник успеха не имел»: Путин назвал провальным контрнаступление Украины
- «Не мы водили за нос»: Путин о бездействии стран, подписавших Минские соглашения
- Путин призвал обеспечить Россию экономикой с высокими зарплатами
- В НАТО не согласовали план обороны на случай противостояния с Россией
- «Это разбой, средневековье»: Путин о заморозке российских счетов за рубежом
- Путин: Россия не стремится выпускать вообще всю продукцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru