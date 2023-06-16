Запланированный на август рок-фестиваль «Музыка свободы» перенесли на следующий год

В сообщении на странице мероприятия «ВКонтакте» говорится, что решение о переносе далось «грустно и тяжело», но оно «единственно верное в данный момент времени».

«Мы надеемся встретиться с вами в следующем году, 26, 27 и 28 июля, и неоднократно увидеться в течение концертного сезона», - указали организаторы.

Приобретённые на фестиваль билеты можно вернуть или сохранить, а также обменять на другие выступления в клубе или на депозит в баре.

Ранее организаторы крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» объявили о переносе мероприятие на июль 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

