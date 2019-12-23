«Альянс» не верит в мошенничество «Мураками» ради «Чартовой дюжины»

«Сам факт можно назвать мошенничеством, а кто его сделал – они ли, фанаты ли или ошибка какая [не понятно]. У нас такая ошибка случилась в YouTube с клипом "На заре", когда он за двое суток миллион просмотров набрал. Тогда YouTube нас выключил, потому что думали, что это накрутка. А мы ничего не накручивали - ни я, ни Олег просто не умеем и не знаем, что это такое. Но в итоге нас обратно вернули, когда разобрались. Но если люди, действительно, это делали, то я просто не понимаю. Люди, которые занимаются творчеством, как они еще могут заниматься какими-то мошенничествами?! У меня одно с другим трудно вяжется», - сказал Журавлев.

НСН сообщала, что 21 и 22 декабря сайт голосования национальной премии «Чартова Дюжина 2020» подвергся хакерской атаке. Влияние на часть российского радиовещательного холдинга «Мультимедиа холдинг» оказывалось с нескольких тысяч IP-адресов на удаленных серверах в европейских дата-центрах.

Напомним, определение победителей «Чартовой Дюжины» при помощи народного голосования в этом году проводится впервые. Ранее выбирали лучших в 13 номинациях члены экспертного жюри.

Ранее солистка группы «Мураками» Динара Вагапова в беседе с НСН заявила, что группа не имеет никакого отношения к накрутке и выказала удивление по такому решению оргкомитета музыкальной премии.



