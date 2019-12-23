«НАШЕ Радио» раскрыло накрутки в «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЕ-2020»

В минувшие выходные, 21 и 22 декабря, российский радиовещательный холдинг «Мультимедиа холдинг» подвергся массированной атаке с нескольких тысяч IP-адресов, которые ведут к удаленным серверам в европейских дата-центрах.

Целью вмешательства был сайт голосования национальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА - 2020». Организаторы 13-го ежегодного музыкального фестиваля и вручения национальной премии «НАШЕго Радио» в настоящее осуществляют проверку голосования, выясняют обстоятельства применения технологии «накрутки» голосов в пользу одного из конкурсантов самой престижной и авторитетной рок-премии страны. Имя исполнителя, в чью пользу была применена технология «накрутки», пока не называется.