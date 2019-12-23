«НАШЕ Радио» раскрыло накрутки в «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЕ-2020»
В минувшие выходные, 21 и 22 декабря, российский радиовещательный холдинг «Мультимедиа холдинг» подвергся массированной атаке с нескольких тысяч IP-адресов, которые ведут к удаленным серверам в европейских дата-центрах.
Целью вмешательства был сайт голосования национальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА - 2020». Организаторы 13-го ежегодного музыкального фестиваля и вручения национальной премии «НАШЕго Радио» в настоящее осуществляют проверку голосования, выясняют обстоятельства применения технологии «накрутки» голосов в пользу одного из конкурсантов самой престижной и авторитетной рок-премии страны. Имя исполнителя, в чью пользу была применена технология «накрутки», пока не называется.
В правилах премии значится, что редакция «НАШЕ Радио» оставляет за собой право снять исполнителя в голосовании и хит-параде «ЧАРТОВА ДЮЖИНА», если будут выявлены нарушения в виде «накрутки» (искусственного увеличения голосов с применением специальных программных обеспечений).
Добавим, что хакерская атака произошла после того, как в системе голосования премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА 2020» произошли изменения: победителей в 13-ти номинациях теперь выбирают слушатели «НАШЕго Радио» путём народного голосования, БЕЗ участия экспертного совета.
Напомним, весной 2019 года были зафиксированы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети». Тогда победительницей конкурса по итогам голосования стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. После разразившегося скандала результаты финала шоу были аннулированы и победителями признаны все финалисты проекта.
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