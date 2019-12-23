«Мураками» о накрутке голосов в «Чартовой Дюжине»: Мы этого не делали!
Солистка группы «Мураками» в эфире НСН опровергла сообщение о накрутке голосов в музыкальной премии «Чартова Дюжина».
Генеральный продюсер музыкальной премии «Чартова Дюжина» Андрей Матвеев сообщил, что из-за несанкционированной «накрутки» голосов в пользу известной группы «Мураками», коллектив был исключен из всех номинаций. За прошедшие выходные за группу якобы проголосовало несколько десятков тысяч фанатов.
Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН заявила, что группа не имеет никакого отношения к накрутке и выказала удивление по такому решению оргкомитета музыкальной премии.
«Я настолько удивлена этому факту! Я не знаю, кто меня может так сильно любить, чтобы накрутить голоса. Либо наоборот не любить, чтобы нас "забанили". Я не просто опровергаю, я все что угодно могу сказать и отдать, что это не мы. Это просто факт – мы этого не делаем», - сказала Вагапова.
Также она предположила, что на рост голосов мог повлиять недавний концерт, собственная реклама участия группы в «Чартовой Дюжине», а также 15-летие «Мураками».
Диляра Вагапова обратилась к главному продюсеру музыкальной премии «Чартова Дюжина» Андрею Матвееву, подчеркнув, что группа не имеет никакого отношения к данной ситуации.
«Уважаемый, Андрей Матвеев...нам есть чем заняться в выходные, вместо тех дел в которых вы нас уличили. Если это такой своеобразный пиар премии ЧД, я вас не понимаю и не принимаю. Я бы попросила вас, предоставить доказательства нашего вмешательства в данное голосование» — предложила Вагапова.
Массовая хакерская атака на российский радиовещательный холдинг «Мультимедиа холдинг», в который входит «НАШЕ Радио» - учредитель премии, произошла 21 и 22 декабря. Хакеры с нескольких тысяч IP-адресов на удаленных серверах в европейских дата-центрах атаковали сайт для народного голосования нацпремии «Чпртова Дюжина – 2020». Ранее выбор лучших по 13 номинациям делали эксперты музыкального сообщества, с этого же года победителей определяют слушатели «НАШЕго Радио». В оргкомитете премии надеются, что «жесткие санкции в адрес известной группы станут предостережением всем любителям легких побед обманным путем».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей