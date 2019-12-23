«Мураками» о накрутке голосов в «Чартовой Дюжине»: Мы этого не делали!

Генеральный продюсер музыкальной премии «Чартова Дюжина» Андрей Матвеев сообщил, что из-за несанкционированной «накрутки» голосов в пользу известной группы «Мураками», коллектив был исключен из всех номинаций. За прошедшие выходные за группу якобы проголосовало несколько десятков тысяч фанатов.

Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН заявила, что группа не имеет никакого отношения к накрутке и выказала удивление по такому решению оргкомитета музыкальной премии.

«Я настолько удивлена этому факту! Я не знаю, кто меня может так сильно любить, чтобы накрутить голоса. Либо наоборот не любить, чтобы нас "забанили". Я не просто опровергаю, я все что угодно могу сказать и отдать, что это не мы. Это просто факт – мы этого не делаем», - сказала Вагапова.

Также она предположила, что на рост голосов мог повлиять недавний концерт, собственная реклама участия группы в «Чартовой Дюжине», а также 15-летие «Мураками».