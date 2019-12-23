Наше Радио «забанило» рок-группу «Мураками» за накрутку голосов

После сообщения оргкомитета музыкальной премии «Чартова Дюжина» о выявленной в прошедшие выходные несанкционированной «накрутки» в пользу одной из рок-групп, генеральный продюсер «Чартовой Дюжины» Андрей Матвеев сделал громкое заявление в эфире НСН о том, что известная группа «Мураками» исключена из всех номинаций премии за грубый взлом системы и накрутку голосов в свою пользу.

«Я очень огорчен столь прискорбным фактом, но вынужден сообщить, что группа «Мураками» и ее солистка Диляра Вагапова исключены из всех номинаций музыкальной премии «Чартова Дюжина-2020», - заявил НСН Андрей Матвеев.

По словам продюсера редакция «Нашего Радио» возмущена грубым вмешательством известной группы в процедуру независимого голосования:

«Конечно же, это возмутительно! – признался Андрей Матвеев. – Хотел бы я поговорить с Дилярой Вагаповой, чтобы передать ей все наше возмущение фактом взлома системы голосования в ее пользу. Разумеется, мы аннулировали всю выявленную «накрутку», речь идет о десятках тысяч «левых» голосов в пользу «Мураками», которые были сделаны в минувшие выходные. Мы впервые в этом году отказались от экспертного голосования жюри и сделали главным «народное» голосование. А тут такой конфуз… Очень и очень жаль. Надеюсь, что наши жесткие санкции в адрес известной группы станут предостережением всем любителям легких побед обманным путем», - заявил продюсер «Чартовой Дюжины».

21 и 22 декабря российский радиовещательный холдинг «Мультимедиа холдинг» подвергся массированной хакерской атаке, которая велась с нескольких тысяч IP-адресов на удаленных серверах в европейских дата-центрах. Целью вмешательства хакеров был сайт голосования национальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА - 2020».

Хакерская атака произошла после того, как в системе голосования премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА 2020» произошли изменения: победителей в 13-ти номинациях теперь выбирают слушатели «НАШЕго Радио» путём народного голосования, а не экспертный совет.

