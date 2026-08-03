В Бразилии попугай напал на футболиста во время матча
Попугай напал на одного из игроков во время игры футбольных команд «Фламенго» и «Сеара» на юношеском Кубке Бразилии. Об этом сообщил телеканал CBF TV.
Инцидент произошел в ходе матча за третье место в кубке. На 17-й минуте встречи разъяренная птица пролетела рядом с игроком «Фламенго» и чуть не задела его крылом.
Футболисту пришлось прижаться к земле, матч приостановили и возобновили после того, как попугай улетел.
Ранее в США матч по бейсболу прервали из-за пеликана, который запутался в сетке, а затем оказался на поле.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «60% Украины продано»: Что скрывалось за сделкой Трампа с Зеленским
- Репродуктолог призвала создать безопасную среду в женских консультациях
- В России выдали первый сертификат на коммерческие перевозки на аэростате
- Репродуктолог указала на тревожную динамику мужского бесплодия в России
- «Семья — это не женщина с ребёнком»: Психиатр указал на скрытые причины спада рождаемости
- Генерал Соболев оценил вероятность начала войны России с НАТО
- Основатель SuperJob объяснил небывалый рост резюме на позицию маркетолога
- Нарколог назвал самые «пьяные» времена года
- ВС России освободили Белый Колодезь и Устиновку
- «Реальный эффект»: Как меняется статистика абортов и что тревожит врачей