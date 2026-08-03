В Бразилии попугай напал на футболиста во время матча

Попугай напал на одного из игроков во время игры футбольных команд «Фламенго» и «Сеара» на юношеском Кубке Бразилии. Об этом сообщил телеканал CBF TV.

Инцидент произошел в ходе матча за третье место в кубке. На 17-й минуте встречи разъяренная птица пролетела рядом с игроком «Фламенго» и чуть не задела его крылом.

Футболисту пришлось прижаться к земле, матч приостановили и возобновили после того, как попугай улетел.

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