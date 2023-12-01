Певица Караулова получила премию Росприроднадзора «Зеленый граммофон»

Певица Юлианна Караулова стала обладательницей премии Росприроднадзора «Зеленый граммофон». Глава ведомства Светлана Радионова вручила Карауловой эту премию в рамках прошедшей в Москве церемонии награждения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

«Я искреннее поздравляю Юлианну с такой наградой, быть экологичным можно как в поступках, так и в сердце, всегда оставайтесь такой. А мы приглашаем вас войти в состав жюри Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Вы можете участвовать сами, с ребенком или друзьями, премия для всех, и в ней нет ни возрастных, ни статусных ограничений», – сказала Радионова.

Она также отметила важность того, что организатор премии, «Русская Медиагруппа» приобрела зеленые сертификаты, зарегистрированные в российском реестре компании «Карбон Зиро».

«Объем купленных «Русской Медиагруппой» сертификатов компенсирует углеродный след от потребления электричества на несколько лет вперед. Таким образом, «Золотой Граммофон» как одно из ключевых мероприятий холдинга становится событием технически экологичным и минимизирующим вред окружающей среде», - подчеркнула глава Росприроднадзора.

Со своей стороны, Караулова отметила, что эта премия налагает на нее большую ответственность.

«Мне невероятно приятно получить «Зеленый граммофон» и быть причастной к популяризации экологического образа жизни. Это большая честь и ответственность для меня», - сказал певица.

По ее словам, забота об окружающей среде должна быть ежедневной, а не разовой акцией. Караулова выразила надежду, что ее пример привьет россиянам «ежеминутное экологическое мышление».

Награждение «Зеленой статуэткой» стало традицией премии «Золотой граммофон. Победителем в специальной номинации «Зеленый граммофон» признается артист, демонстрирующий «особую экологическую ответственность» и являющийся в этом плане примером для своих фанатов.

Ежегодная премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» учреждена 31 марта 2021 года. Она присуждается за нестандартные идеи, проекты и инициативы, посвященные сохранению окружающей среды, популяризации экокультуры и бережному отношению к природе.

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Телеканал 360», «Общественное Телевидение России», издательские дома «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты», «Детское радио», медиахолдинг «ФедералПресс», Всероссийское общество охраны природы и Российский футбольный союз.

