Певец Глызин признался, что мечтает получить премию телеканала ММТВ

«Я мечтал об этом, меня три года не брали, но я добился! Надеюсь, мне вручат премию. У нас достаточно плотный гастрольный график, поэтому я редко участвую в мероприятиях такого рода. В номинациях премии будут заявлены мои друзья-коллеги – Юрий Антонов, Лариса Долина и другие артисты. Мне будет интересно увидеться с ними, посмотреть на новшества, веяния и тенденции в различных номинациях. Также хочется посмотреть на новые составы, подающих надежды солистов. Интересно, что сегодня происходит в сфере шоу-бизнеса», - заключил он.

В 2024 году ежегодная музыкальная премия телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена» пройдет на площадке Vegas City Hall в третий раз. Свои награды получат легенды и звезды российской эстрады, а также начинающие артисты, передает «Радиоточка НСН».

