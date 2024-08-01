Глюкоза удалила все посты в Instagram после скандала в Красноярске
Певица Глюкоза (Наталья Ионова) удалила все публикации в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) после скандала в Красноярске.
Причина удаления постов неизвестна. На данный момент певица не комментировала свое решение.
Ранее, 20 июля, состоялся концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске. Тогда Telegram-канал «Mash» со ссылкой на очевидцев сообщил, что певица чуть не сорвала выступление. Глюкоза не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Уже 21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.
Нарколог Александр Ковтун и врач-психотерапевт Елена Ляшук объясняли в разговоре с НСН, что неадекватное поведение Глюкозы на концерте в Красноярске не могли вызвать антидепрессанты в чистом виде. При этом, по словам Ковтуна, у артистов часто бывает «сочетанное опьянение», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru