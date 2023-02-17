Глеб Самойлов объявил о переносе концерта в Челябинске

«Смещение на две недели связано с тем, что в настоящее время мы готовим новую шоу-программу и хотим показать Челябинской публике именно ее», - объясняют причину переноса музыканты.

Между тем, 22 февраля в московском «Крокус Сити Холл» должен состояться концерт Самойлова и The Matrixx с симфоническим оркестром. На 24 февраля запланирован концерт в Сочи, а на 1 марта – в Санкт-Петербурге.

Ранее другой основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов рассказывал НСН, с чем связаны «перегибы» в песнях ряда исполнителей на фоне спецоперации.

