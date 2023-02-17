Глеб Самойлов объявил о переносе концерта в Челябинске
Глеб Самойлов и группа The Matrixx объявили о переносе сегодняшнего концерта в Челябинске, приуроченного к 35-летию группы «Агата Кристи».
Запланированное на 17 февраля выступление состоится 7 марта, сообщает официальный паблик группы «ВКонтакте».
«Смещение на две недели связано с тем, что в настоящее время мы готовим новую шоу-программу и хотим показать Челябинской публике именно ее», - объясняют причину переноса музыканты.
Между тем, 22 февраля в московском «Крокус Сити Холл» должен состояться концерт Самойлова и The Matrixx с симфоническим оркестром. На 24 февраля запланирован концерт в Сочи, а на 1 марта – в Санкт-Петербурге.
Ранее другой основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов рассказывал НСН, с чем связаны «перегибы» в песнях ряда исполнителей на фоне спецоперации.
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