Радиостанция ROCK FM 95.2 проведет громкий уикенд к тридцатилетию «Черного альбома» Metallica

Радиостанция ROCK FM 95.2 проведет Nothing Else Weekend к юбилею «Черного альбома» группы Metallica и выходу трибьют-диска Blackened.

Песня Nothing Else Matters, выпущенная легендарной метал-группой в 1991 году, год спустя вошла в первую десятку в Британии и стала 11-й в мэйнстрим-рок-чарте Billboard в США. Через тридцать лет Metallica задумала выпустить диск-трибьют Blackened, и 12 из 53 приглашенных музыкантов выбрали для переработки именно Nothing Else Matters. Трибьют-альбом уже вышел на лейбле Universal Music Russia, и в ближайшие выходные ROCK FM 95.2 представит в эфире все 12 каверов.

Слушатели радиостанции 18 и 19 сентября смогут услышать не только сами песни, но и рассказы об артистах, которые записали свои версии шедевров Metallica. В создании Blackened принимали участие в том числе фолк-певица Фиби Бриджерс, поп-звезда Майли Сайрус, лидер «Roxette» Пер Гессле, фронтмен Depeche Mode Дэйв Гаан.

Подробная информация представлена в соцсетях радиостанции и на сайте www.rockfm.ru.