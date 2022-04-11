ROCK FM отметит свое 15-летие в прямом эфире
Радиостанция ROCK FM 95.2 с 11 по 15 апреля отмечает свое 15-летие и подарит слушателям в эти дни музыку, а также живое общение с легендами российского рока.
Каждый день с 10 утра в программе DRIVE TIME ведущий Бендер будет принимать гостей и поздравления.
Станцию поздравят лидер группы «Crossroadz» Сергей Воронов, музыкант и телеведущий Александр Пушной, лидер группы «Парк Горького», певица Ольга Кормухина, художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов и многие другие.
Радиостанция ROCK FM уже много лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне. Лучшие хиты 70-80-х годов, песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле «рок» формируют уникальный музыкальный облик радиостанции.
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