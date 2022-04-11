ROCK FM отметит свое 15-летие в прямом эфире

Радиостанция ROCK FM 95.2 с 11 по 15 апреля отмечает свое 15-летие и подарит слушателям в эти дни музыку, а также живое общение с легендами российского рока.

Каждый день с 10 утра в программе DRIVE TIME ведущий Бендер будет принимать гостей и поздравления.