«Под треск пластинок»: Лидер «Эпидемии» анонсировал выпуск трех виниловых пластинок

За счет собранных с помощью краудфандинга средств группа «Эпидемия» выпустит три винила, причем это уже не первый подобный опыт коллектива. Об этом НСН заявил лидер и основатель группы Юрий Мелисов.

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Ранее сообщалось, что самые успешные краудфандинговые проекты в музыке в 2023 году запустили группы «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий». Об этом сообщил информационное агентство InterMedia со ссылкой на краудфандинговую платформу Planeta.ru. Мелисов заявил, что коллектив «Эпидемия» не в первый раз пользуется краудфандингом.

«У нас достаточно развит краудфандинг. Если я не ошибаюсь, это уже восьмой такой проект “Эпидемии”, начиная с 2014 года, и второй полноценный виниловый. Сейчас уже собрана примерно такая же сумма, как и на первый виниловый проект, но сбор денег продлится еще больше месяца, поэтому сумма будет больше. Связано это с достаточно сильным удорожанием производства и, соответственно, удорожанием лотов. При этом увеличился и охват. За счет собранных средств мы планируем выпустить три винила — наш последний альбом “Призраки и тени”, “Загадка волшебной страны” и альбом баллад “Всадник из льда” 2011 года. Причем последний винил будет двойным, потому что там 13 композиций, которые не влезают на одну пластинку. Это основные лоты, хотя много и сопутствующих», — сказал Мелисов.

Собеседник НСН также признался, что очень любит слушать виниловые пластинки из-за особого звучания.

«Это чувствуют меломаны, которые еще в 1980-е годы увлекались виниловыми пластинками, могли себе это позволить. Мне было 14 лет, когда мне отец в 1989 году подарил несколько пластинок моих любимых групп Accept, Helloween. Я очень любил слушать виниловые пластинки. Конечно, у них звучание отличается, оно непередаваемое, не такое зажатое. Даже потрескивание между треками добавляет колорита. У меня на даче есть виниловый проигрыватель, я больше люблю слушать пластинки, с CD-дисками их не сравнить», — подытожил он.

Ранее лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков заявил, что считает виниловые пластинки единственным качественным носителем музыки, а не просто модным трендом.

