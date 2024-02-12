«Вызовем на допрос»: Бородин пригрозил Ветлицкой «уголовкой» при въезде в Россию

По его словам, как только Ветлицкая приедет в Россию, правоохранители вызовут ее на допрос.



«Я думаю, что как только она въедет на территорию России, мы заново попросим ее проверить. Когда установят, где она будет в России выступать, будут все основания вызвать ее на допрос и дать пояснения по поводу ее постов в соцсетях 2022 года. У нас иноагентом признают, если подтверждено иностранное финансирование. У нее сейчас идет дискредитация Вооруженных сил РФ. Если же она не попадет под этот закон, то ей ничего не будет. Если же она говорила все то, что говорила, когда закон уже вышел, то ее можно будет привлекать», - отметил Бородин.

Ранее Ветлицкая поддержала Аллу Пугачеву, которая покинула Россию, сделав репост записи Примадонны, в которой та назвала «рабами» раскритиковавших ее отъезд из страны людей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

