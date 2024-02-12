«Вызовем на допрос»: Бородин пригрозил Ветлицкой «уголовкой» при въезде в Россию

Виталий Бородин в эфире НСН заявил, что как только певица Наталья Ветлицкая приедет в Россию, ей грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире НСН заявил, что певице Наталье Ветлицкой, известной по хиту «Посмотри в глаза», грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.

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Ранее стало известно, что Ветлицкая готова выступить в России за гонорар от 45 тысяч евро. Бывшая солистка группы «Мираж» продолжает активную концертную деятельность на частных мероприятиях. Ветлицкая переехала в Испанию в 2012 году. В 2022 году Бородин попросил признать певицу иностранным агентом. Он рассказал, что тогда проверка ни к чему не привела.

«Честно сказать, я не следил за деятельностью Ветлицкой, так как она меня не привлекает как артист. Я помню, что в 2022 году она поддерживала Украину, в соцсетях выставляла посты в поддержку Украины. Мы просили ее проверить, проверка закончилась тем, что ее не смогли в России найти, а нужно было ее опросить. Соответственно, тогда проверка остановилась», - разъяснил собеседник НСН.

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По его словам, как только Ветлицкая приедет в Россию, правоохранители вызовут ее на допрос.

«Я думаю, что как только она въедет на территорию России, мы заново попросим ее проверить. Когда установят, где она будет в России выступать, будут все основания вызвать ее на допрос и дать пояснения по поводу ее постов в соцсетях 2022 года. У нас иноагентом признают, если подтверждено иностранное финансирование. У нее сейчас идет дискредитация Вооруженных сил РФ. Если же она не попадет под этот закон, то ей ничего не будет. Если же она говорила все то, что говорила, когда закон уже вышел, то ее можно будет привлекать», - отметил Бородин.

Ранее Ветлицкая поддержала Аллу Пугачеву, которая покинула Россию, сделав репост записи Примадонны, в которой та назвала «рабами» раскритиковавших ее отъезд из страны людей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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