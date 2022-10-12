Ветлицкую могут признать иностранным агентом

Российскую исполнительницу Наталью Ветлицкую, известную по хиту «Посмотри в глаза», попросили признать иностранным агентом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на инициативу руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

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Он обратился в Генпрокуратуру России, заявив, что певица неоднократно негативно высказывалась о специальной военной операции РФ на Украине в соцсетях. Ветлицкая поддержала Аллу Пугачеву, которая покинула Россию, сделав репост записи Примадонны, в которой та назвала «рабами» раскритиковавших ее отъезд из страны людей.

По словам Бородина, сейчас Ветлицкая живет в Испании.

Напомним, Пугачёва написала, что находится в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ИноагентыПевица
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