СМИ: На журналистку Марию Баронову открыли дело по статье о дискредитации ВС РФ

Журналистка Мария Баронова стала фигуранткой дела по статье КоАП о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Readovka.

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Издание опубликовало в своём Telegram-канале карточку суда, в которой говорится, что дело зарегистрировано 17 января 2024 года.

В графе «Привлекаемое лицо» указана Баронова М.Н., в графе «Другие участники» - ОП Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве.

Подробности дела не уточняются.

Ранее МВД РФ объявило в розыск экс-директора «Радио Свобода» Марию Гессен, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФЖурналисты

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