СМИ: На Бориса Акунина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

В отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) возбудили уголовное дело по фейкам и призывам к экстремистской деятельности, пишут СМИ.

Писатель Борис Акунин попрощался с российскими читателями

Как сообщил источник агентства «Интерфакс», писателя объявят в розыск.

«Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск», - сказал собеседник издания.

Ранее сегодня стало известно, что Росфинмониторинг внёс писателя в реестр террористов и экстремистов. Акунин проживает в Великобритании.

Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. После этого книги Акунина и писателя-иноагента Быкова начали исчезать из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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