СМИ: На Бориса Акунина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Как сообщил источник агентства «Интерфакс», писателя объявят в розыск.



«Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск», - сказал собеседник издания.



Ранее сегодня стало известно, что Росфинмониторинг внёс писателя в реестр террористов и экстремистов. Акунин проживает в Великобритании.

Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. После этого книги Акунина и писателя-иноагента Быкова начали исчезать из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

