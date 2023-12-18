СМИ: На Бориса Акунина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ
В отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) возбудили уголовное дело по фейкам и призывам к экстремистской деятельности, пишут СМИ.
Как сообщил источник агентства «Интерфакс», писателя объявят в розыск.
«Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск», - сказал собеседник издания.
Ранее сегодня стало известно, что Росфинмониторинг внёс писателя в реестр террористов и экстремистов. Акунин проживает в Великобритании.
Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. После этого книги Акунина и писателя-иноагента Быкова начали исчезать из продажи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дом моды Balenciaga разорвал сотрудничество с Киркоровым за поддержку Путина
- СМИ: На Бориса Акунина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ
- Пресс-конференцию Владимира Путина посмотрели 63 процента телезрителей
- СМИ: В Бельгии ограбили дом игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне
- СМИ: Западные союзники Украины обсуждают заморозку конфликта и победу Киева
- Путин первым подал документы для участия в выборах
- Еврокомиссия выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector
- Суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод»
- Композитора Пахмутову выписали из больницы
- Спецборт с последними эвакуированными из Газы гражданами РФ вылетел в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru