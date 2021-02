Гитаристу The Beatles Джорджу Харрисону сегодня исполнилось бы 78 лет

Джордж Харрисон - британский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер. Он родился 25 февраля 1943 в Ливерпуле. Наибольшую популярность получил, будучи соло-гитаристом The Beatles.

В 2011 году журнал Rolling Stone поместил его на 11 строчку в списке 100 величайших гитаристов всех времён.

Несмотря на то, что авторами большинства песен The Beatles были Джон Леннон и Пол Маккартни, Харрисон также написал и исполнил по несколько песен на каждом из альбомов группы. Авторству Харрисона принадлежат такие хиты, как «Here Comes the Sun», «Something» и «While My Guitar Gently Weeps».

Недавно свою версию песни «Here Comes the Sun» представила группа Bon Jovi. Они исполнили ее на концерте, посвященном инаугурации Джо Байдена.