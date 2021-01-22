Бон Джови спел для Байдена песню Beatles

Именно на это и обратили внимание американские СМИ: иронично, что солнце так и не вышло, пишет издание thewrap.com

Ранее Джон Бон Джови в своих интервью говорил, что хотел бы видеть кандидатом от республиканцев «кого-нибудь лучше Дональда Трампа».

