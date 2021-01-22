Бон Джови спел для Байдена песню Beatles

Группа Bon Jovi приняла участие в концерте, посвященному инаугурации Джо Байдена, где он исполнил кавер на песню Beatles «Here comes the sun». В американских СМИ этот номер стал одним из самых обсуждаемых. Они язвительно заметили нестыковки в подаче песни. К концерту Bon Jovi присоединились по видеосвязи, музыканты находились на пирсе в Майами, за ними был виден горизонт и небо, покрытое тучами.

Именно на это и обратили внимание американские СМИ: иронично, что солнце так и не вышло, пишет издание thewrap.com

Ранее Джон Бон Джови в своих интервью говорил, что хотел бы видеть кандидатом от республиканцев «кого-нибудь лучше Дональда Трампа».

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Фото: скрин с Youtube
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