Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией

По словам генсека альянса, РФ якобы останется «дестабилизирующей силой» в Европе и во всем мире.

«Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы», - заявил Рютте.

Ранее генсек НАТО заявил, что входящие в блок государства должны нарастить обороноспособность, напоминает РЕН ТВ.



