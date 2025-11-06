Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией
6 ноября 202510:36
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Об этом он заявил в ходе промышленного оборонного форума в Румынии.
По словам генсека альянса, РФ якобы останется «дестабилизирующей силой» в Европе и во всем мире.
«Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы», - заявил Рютте.
Ранее генсек НАТО заявил, что входящие в блок государства должны нарастить обороноспособность, напоминает РЕН ТВ.
