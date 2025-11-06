В Нью-Йорке семь пожарных пострадали при взрыве автомобиля
Автомобиль взорвался в Нью-Йорке в районе Бронкс, в результате пострадали пожарные. Об этом заявили в городской пожарной службе.
По ее данным, ЧП произошло в среду около 19:00 (03:00 в четверг по Москве). На улице были охвачены огнем мусор и несколько автомобилей. На месте произошел взрыв, предварительно, он прогремел в машине. Причина пока не установлена,
«Взрывом ранило семь пожарных, пять получили ожоги лица и рук, трое госпитализированы», - заявили в службе.
У специалистов сильные ожоги, однако они не представляют угрозы жизни.
Ранее в Колумбии заминированное авто взорвалось неподалеку от полицейского участка, погибли два человека, четверо пострадали, напоминает РЕН ТВ.
