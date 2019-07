Сукачёв рассказал, как таскал морковь на «Нашествии»

Гарик Сукачёв в беседе с корреспондентом НСН на поле фестиваля «НАШЕСТВИЕ» поделился не только впечатлением о самом фестивале, но и информацией о своих проектах: мотоцикле и фильме собственного производства.



Музыкант создаёт свой мотоцикл для конкурса по кастомайзингу в США Battle of the Kings (King Of Customs – это автомастерская в Дубае - прим. НСН), который пройдёт в ноябре этого года.

«Я люблю строить какие-то вещи, поэтому загорелся идеей построить свой мотоцикл и принять с ним участие в конкурсе King Of Customs. Над этим проектом мы работаем уже почти год: я сам занимался чертежами, потом мы выбирали мотоцикл-донор, и вот перед «НАШЕСТВИЕМ» заканчивали сборку и проверку работоспособности систем буквально в последнюю ночь», – сообщил он.



Кроме того, артист вспомнил, как на одном из первых фестивалей воровал морковь от голода и отметил существенный прогресс в организации «НАШЕСТВИЯ».



«Слабо помню первый фестиваль, потому что был молодым и сильно выпивал. На первое «НАШЕСТВИЕ» в «Горбушке» я пришёл как зритель и впервые увидел Земфиру, на втором, который был уже в Раменском, помню, что была сильная жара, и нечего было есть, поэтому мы с Пашей из Time Out ходили воровать морковь на поле, которое было рядом. Сейчас фестиваль очень сильно изменился и в лучшую сторону. Вчера ночью мы прошлись до фотовыставки, где стоит мой мотоцикл, посетили павильон Роскосмоса, и, стоит заметить, что площадка фестиваля обладает очень классной инфраструктурой для всей семьи от мала до велика», - заявил Гарик Сукачёв.



Музыкант также поделился предысторией своего фильма «То, что во мне», который будет показан в лектории в рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ».



«Уже много лет назад я показывал свой фильм "Дом солнца", потом представлял здесь свой спектакль "Анархия". А нынешний фильм вообще-то является телевизионным проектом, но для меня огромная честь, что он обрёл прекрасную и удивительную фестивальную судьбу: мы им закрывали Шукшинский кинофестиваль, открывали "Выборг" и многие другие. Мне хочется, чтобы публика видела эту картину, но первый канал, наверное, покажет его только посмертно», - поделился певец.

