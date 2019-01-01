«Улыбаемся и Паша»: Начинающему музыканту не хватает времени и денег

Финалист конкурса молодых музыкантов, организованных телеканалом НАШЕ ТВ «Улыбаемся и Паша» Павел Суменков во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются начинающие музыканты.

«Не хватает денег на музыкальные инструменты, на запись, на студию. Больше всего не хватает времени, это самое большое препятствие. Когда ты не зарабатываешь музыкой, надеюсь, НАШЕСТВИЕ поможет мне в дальнейшем в этом, приходится балансировать между семьей и работой, выкраивать время для репетиций. Приходится ночами и репетировать, и записывать, а что делать?», - сказал он.

Помимо музыки Павел состоялся как аранжировщик, режиссер и оператор-постановщик, у него за плечами опыт работы с такими мэтрами нашей сцены как Гарик Сукачев, Серьга, Несчастный случай, Крематорий.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019» пройдёт с 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. На трех сценах фестиваля выступят более 100 артистов.

