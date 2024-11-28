Гарик Сукачев заявил, что 1990-е годы «убили» рок-движение
Музыкант Гарик Сукачев заявил, что 1990-е годы убили рок-движение: именно тогда вместе с коммерциализацией рок-музыка перестала быть протестной.
«Для кого-то нет. Есть исполнители и группы, которые несут свою политическую правду, какой-то протестный мессендж. И это тоже было, и это было отчасти модой. Но сказать, что рок – это музыка протеста, слишком сильно сказано. Это просто молодые девчонки и ребята, которые хотели стать музыкантами. Все стало коммерцией, люди стали думать, возьмут песню радиостанции или нет… Это нормально! Но рок перестал быть бессребреничеством», - сказал он в интервью журналистке Ксении Собчак.
Сукачев отметил, что не мог с этим внутренне смириться и разочаровался. По его словам, рок перестал быть движением, хотя раньше были времена «взаимовыручки, товарищества, пения песен под гитару на кухне друг другу».
Ранее сообщалось, что поп-музыка остается лидером предпочтений среди российских слушателей, вторую позицию по популярности занимает рок, особенно выделяется панк-рок и пост-панк, передает «Радиоточка НСН».
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