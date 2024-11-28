Гарик Сукачев заявил, что 1990-е годы «убили» рок-движение

Сукачев отметил, что не мог с этим внутренне смириться и разочаровался. По его словам, рок перестал быть движением, хотя раньше были времена «взаимовыручки, товарищества, пения песен под гитару на кухне друг другу».

Ранее сообщалось, что поп-музыка остается лидером предпочтений среди российских слушателей, вторую позицию по популярности занимает рок, особенно выделяется панк-рок и пост-панк, передает «Радиоточка НСН».

