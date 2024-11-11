Поп-музыка стала лидером предпочтений среди российских слушателей
Поп-музыка остается лидером предпочтений среди российских слушателей, вторую позицию по популярности занимает рок, особенно выделяется панк-рок и пост-панк, показало совместное исследование холдинга «МТС Медиа» и агентства ONSIDE.
Отмечается, что в регионах с ярким проявлением народной музыки жанр поп представлен в том числе эстрадной песней. В частности, в Бурятии, Татарстане и на Кавказе эстрада существует на стыке традиционной музыки, шансона и «кальянного рэпа».
Согласно данным, также растет интерес к R&B и хип-хопу, что связано с популярностью коротких видеороликов в соцсетях. Отмечается, что популярность набирает инди-музыка, особенно в сочетании с элементами этно и рок-музыки.
В исследовании были определены характерные черты каждого региона, потенциал местных артистов и фестивалей, а также общие тенденции музыкальных сцен: от смягчения сурового северного рока до возрождения эмо-культуры.
Ранее врачи сообщили, что хотят проводить операции под рок-хиты. В опубликованном ролике югорские анестезиологи отвечают на вопрос, какая музыка поможет создать идеальную атмосферу во время операции. Лидерами импровизированного опроса стали группы Queen, Gorillaz и «Наутилус Помпилиус», а также Михаил Круг, передает «Радиоточка НСН».
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