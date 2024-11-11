Поп-музыка стала лидером предпочтений среди российских слушателей

Согласно данным, также растет интерес к R&B и хип-хопу, что связано с популярностью коротких видеороликов в соцсетях. Отмечается, что популярность набирает инди-музыка, особенно в сочетании с элементами этно и рок-музыки.

В исследовании были определены характерные черты каждого региона, потенциал местных артистов и фестивалей, а также общие тенденции музыкальных сцен: от смягчения сурового северного рока до возрождения эмо-культуры.

Ранее врачи сообщили, что хотят проводить операции под рок-хиты. В опубликованном ролике югорские анестезиологи отвечают на вопрос, какая музыка поможет создать идеальную атмосферу во время операции. Лидерами импровизированного опроса стали группы Queen, Gorillaz и «Наутилус Помпилиус», а также Михаил Круг, передает «Радиоточка НСН».

