Гарик Сукачев выступит в Воронеже после госпитализации
Рок-музыкант Гарик Сукачев в социальной сети «ВКонтакте» объявил, что намерен выступить в Воронеже на фестивале «Чернозем».
По его словам, он выйдет на сцене 20 августа в 21:00, добавив, что билеты, приобретённых на отмененных концертах в Воронеже, будут действительны на фестивале.
«Билеты будут действительны на вход с 20:30 20 августа, то есть за полчаса до начала», — написал музыкант, отметив, что организаторы пообещали шесть работающих на входе рамок, что позволит избежать организаторы.
Ранее Сукачёв в своих соцсетях заявил, что из-за ухудшение состояния здоровья был госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru