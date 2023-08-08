Гарик Сукачев выступит в Воронеже после госпитализации

По его словам, он выйдет на сцене 20 августа в 21:00, добавив, что билеты, приобретённых на отмененных концертах в Воронеже, будут действительны на фестивале.

«Билеты будут действительны на вход с 20:30 20 августа, то есть за полчаса до начала», — написал музыкант, отметив, что организаторы пообещали шесть работающих на входе рамок, что позволит избежать организаторы.

Ранее Сукачёв в своих соцсетях заявил, что из-за ухудшение состояния здоровья был госпитализирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».