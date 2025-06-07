Россиянин Хачанов обыграл поляка Хуркача на выставочном турнире в Швейцарии

Россиянин Карен Хачанов победил представителя Польши Хуберта Хуркача на выставочном теннисном турнире Bonmont Tennis Masters.

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Соревнования проходят в Шезерексе в Швейцарии. Матч Хачанова и Хуркача завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу российского спортсмена.

В турнире также участвуют канадец Феликс Оже-Альяссим, итальянец Лоренцо Сонего, француз Ришар Гаске, игрок из Чехии Якуб Меншик.

Карену Хачанову 29 лет, он занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ШвейцарияТеннис

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