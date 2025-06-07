Собянин: Уничтожены четыре атаковавших Москву БПЛА
7 июня 202504:21
Российские военные уничтожили четыре БПЛА, которые атаковали Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву», - написал он в Telegram-канале.
На месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщил, что ПВО ликвидировала один беспилотник, летевший на столичный регион.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru