Собянин: Уничтожены четыре атаковавших Москву БПЛА

Российские военные уничтожили четыре БПЛА, которые атаковали Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву», - написал он в Telegram-канале.

На месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил, что ПВО ликвидировала один беспилотник, летевший на столичный регион.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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