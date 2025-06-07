Доцент Виноградов рассказал, кому из россиян летом повысят пенсию

Пенсии россиянам будут увеличены летом текущего года в несколько этапов. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Так, пенсионеры, в мае достигшие возраста 80 лет, в июне смогут получить удвоенную фиксированную выплату - 8907 рублей 70 копеек - к страховой пенсии. Если оформить за таким гражданином официальный уход, к выплате добавится еще 1314 рублей. На аналогичное повышение могут рассчитывать россияне, в мае оформившие первую группу инвалидности.

«Доплата назначается только по одному основанию — либо по достижению 80-летнего возраста, либо по факту получения инвалидности», — отметил Виноградов.

Кроме того, эксперт рассказал, что с 1 августа в стране пересчитают пенсии работающих пенсионеров с учетом баллов, которые они заработали за 2024 год. Также перерасчет ожидает угольщиков и работников гражданской авиации, которые имеют право на него и подали заявку 1 апреля-30 июня.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что россияне, у которых дата пенсии приходится на период после 12 июня, получат выплаты досрочно.

