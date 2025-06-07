В МИД Абхазии заявили, что у страны единый менталитет с Россией

Министр отметил важность союзничества и стратегического партнерства, дружеских, братских отношений с Россией и ее народами.

«Для небольшой страны, какой является Абхазия, это является жизненно необходимым фактором. Мы находимся в едином ментальном, культурном пространстве. Для нас это имеет критически важное значение», - заявил Барциц.

Глава МИД указал, что это проявляется во всем, в том числе в сегодняшних непростых реалиях. Сейчас две страны отвоевывают общие ценности.

Ранее Олег Барциц совершил первый визит в Россию после назначения министром иностранных дел. Он встретился в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

