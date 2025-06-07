Книги Мединского и Прилепина вошли в программу внеклассного чтения

Книги писателя Захара Прилепина и помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского включили в программу произведений для внеклассного чтения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

Путин поручил разработать программу поддержки чтения

В России по поручению президента Владимира Путина создают список литературных произведений патриотической направленности современных писателей.

«[В список] вошли такие авторы, как Захар Прилепин ("Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014-2022 гг. Стихи"), Владимир Мединский ("Война. Мифы СССР. 1939-1945")», - говорится в сообщении.

Кроме того, в перечень включили работы Анны Долгаревой, Алексея Шорохова, Дмитрия Филиппова, Олега Роя.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЛитератураВладимир МединскийЗахар Прилепин

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