Книги Мединского и Прилепина вошли в программу внеклассного чтения
Книги писателя Захара Прилепина и помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского включили в программу произведений для внеклассного чтения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
В России по поручению президента Владимира Путина создают список литературных произведений патриотической направленности современных писателей.
«[В список] вошли такие авторы, как Захар Прилепин ("Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014-2022 гг. Стихи"), Владимир Мединский ("Война. Мифы СССР. 1939-1945")», - говорится в сообщении.
Кроме того, в перечень включили работы Анны Долгаревой, Алексея Шорохова, Дмитрия Филиппова, Олега Роя.
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